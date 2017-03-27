В заказнике Талдомского района установили устройства для защиты птиц

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более 1,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) появилось в заказнике "Журавлиная родина" в Талдомском районе Московской области. Они защитят редких птиц от электрического тока. Еще 500 подобных устройств установят здесь до конца 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министра энергетики Леонида Неганова.

"Устройство защиты для птиц крепится на штыревые изоляторы с примыкающими к ним участками токонесущих проводов. Таким образом, практически исключает поражение током птиц с размахом крыльев до 1,3 метра. ПЗУ также защищают изоляторы от негативного воздействия окружающей среды и загрязнения птичьим пометом", — прокомментировал Леонид Неганов.

Крупнейшая электросетевая компания Подмосковья МОЭСК совершает плановую установку птицезащитных устройств.