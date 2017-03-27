В акции "Час Земли" участвовали около 40 городских округов и районов

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Около 40 городских округов и районов Московской области приняли участие в международной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минэкологии Подмосковья Александра Когана.

"Чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты вечером в муниципалитетах отключили подсветку административных, культурных, спортивных зданий", — отметил Александр Коган.

По словам министра экологии и природопользования Московской области, в Ивантеевке и Балашихе, Королеве и Подольске прошли спортивные и танцевальные флешмобы. Около шести тысяч жителей Подмосковья приняли участие в международной акции "Час Земли".