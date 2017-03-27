Более 300 человек пришли на акцию "День открытых дверей в УК" в Подольске

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководители 24 управляющих компаний приняли более 300 человек в Большом Подольске в субботу, 25 марта. Местных жителей приняли в рамках акции "День открытых дверей в управляющих организациях Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Сотрудники консультировали жителей городского округа по заключению договоров на обслуживание газового оборудования, капитальному ремонту, благоустройству дворов, проверке вентканалов, текущему ремонту содержания территорий и подъездов, техобслуживанию, начислениям за общедомовые нужды (ОДН), а также по созданию и работе советов многоквартирных домов.

Самые масштабные встречи прошли в ООО "СпецКоммунПроект". Сотрудники компании приняли 93 человека. В организации "ЭК-ТЕКС" проконсультировали 51 человека, в МУП "ЖПЭТ-2" — 33 человека и МУП "ДЕЗ" — 25 человек.