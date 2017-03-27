Воробьев отметил положительные изменения в сфере благоустройства дворов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил положительные изменения в сфере благоустройства дворов и общественных пространств во время совещания с руководителями регионального правительства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"Я хочу поблагодарить блок ЖКХ за активную работу, так же как и глав и всех тех, кто вышел на субботник. Очень важно и очевидно, что города становятся совершенно другими — чистыми и опрятными", — отметил Андрей Воробьев.

Также Андрей Воробьев отметил уровень организации выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 26 марта. В этот день прошли выборы в Рузском городском округе и в городских округах Люберцы и Павловский Посад, а также досрочные выборы главы в городском поселении Родники Раменского муниципалитета и досрочные выборы Совета депутатов городского округа Красноармейск.

"Я благодарю всех, кто пришел на муниципальные выборы. Прошли они безукоризненно, с соблюдением всех необходимых норм, правил, процедур и, конечно, закона", — добавил Андрей Воробьев.