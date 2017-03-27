МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщил телеканал "360".

Голосование прошло в пяти районах Подмосковья в воскресенье 26 марта. Жители выбирали депутатов в Павловском Посаде, Люберцах, Красноармейске и Рузе, а также главу городского поселения Родники в Раменском районе.

"Выборы в Подмосковье прошли безукоризненно. С соблюдением всех норм и законов. Хочу поблагодарить всех, кто принял в них участие и поздравить тех, кто одержал победу", — рассказал Андрей Воробьев.

По информации регионального избиркома, всего был выдвинут 501 кандидат. Общая явка на выборах в Подмосковье составила почти 22%. Больше всего избирателей пришли голосовать в Красноармейске и в Люберцах.