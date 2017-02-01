Главы Красногорска и Можайска рассказали о благоустройстве районов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Руководитель Красногорска Радий Хабиров рассказал, что в первую очередь в новом году они будут бороться с пробками, развивать ЖКХ и формировать уникальный инвестиционный климат. Об этом сообщил телеканал "360".

Радий Хабиров намерен улучшить обратную связь с местными жителями и продолжить работать с "Доброделом".

Руководитель администрации Можайского района Илья Поночевный также поделился приоритетными направлениями в работе.

"Вы знаете, что наш район второй по величине в Московской области, является аграрным. Все эти предприятия — лидеры нашего агропромышленного комплекса, России даже. Они ведут достаточно активную политику по развитию своего бизнеса. В прошлом году все предприятия провели большие модернизационные работы и ввели очень много гектаров сельхозземель в оборот. Построили коровники, строят заводы по переработке сельхозпродукции", — подчеркнул Илья Поночевный.

Глава муниципалитета обещал поддержать крестьянско-фермерские хозяйства и строительство новых школьных и спортивных учреждений.

"Наш район является одним из ведущих районов по спорту. Если мы говорим о дзюдо, о джиу-джитсу, о самбо боевом, то наши спортсмены в прошлом году заняли весь пьедестал на Кубке мира и Европы, заняв первые места. И сейчас мы начинаем строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, причем я даже могу сказать, это не физкультурно-оздоровительный комплекс, это специальная школа развития самбо и дзюдо, которая позволит нашему району и всей Московской области выглядеть достойно и на Олимпийских играх и на чемпионатах Мира. Мы сейчас заканчиваем строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса бассейна в Уваровке и наш район будет гордиться двумя суперсовременными бассейнами", — отметил глава Красногорского городского округа.