Глава Красногорского района отдаст приоритет дорогам и сфере ЖКХ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После итогового обращения губернатора Подмосковья глава Красногорского района Радий Хабиров рассказал, как местная администрация будет выполнять задачи на 2017 год. Об этом сообщил телеканал "360".

"Для себя, как для руководителя, увидел целый ряд отправных моментов, на которых в ближайшее время необходимо сконцентрировать работу администрации. Прежде всего, это дороги. О них губернатор сказал довольно обстоятельно и предметно — это одна из больших проблем, которая волнует красногорцев. Второй вопрос — работа по линии ЖКХ. Все что касается благоустройства дворов, подъездов, будет одним из приоритетов работы администрации. Третье — развитие предпринимательского климата, увеличение инвестиций. Я так понимаю, что выйдет предметное поручение, по которому мы будем регулярно отчитываться перед областью. Это индивидуальная работа с каждым инвестором с целью создания благоприятных условий для их работы. Это и деньги для социальной сферы, и рабочие места, поэтому это тоже является одним из первоочередных задач", — отметил Радий Хабиров.

По словам руководителя округа, администрация намерена решать задачи совместно с жителями Красногорского района.