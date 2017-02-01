Нападающая дмитровского "Торнадо" стала самой красивой хоккеисткой России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В паблике "Ядерный хоккей" в социальной сети "ВКонтакте" прошел конкурс на самую красивую хоккеистку России. Победу одержала представительница подмосковного "Торнадо" Анастасия Легкодух. Об этом сообщил телеканал "360".

В прошлом году нападающая дмитровского "Торнадо" Анастасия Легкодух участвовала в конкурсе и заняла лишь третье место, прекратив борьбу сразу после первого тура. В этом году девушка обошла более именитых и амбициозных соперниц, среди которых была вратарь "Динамо" из Санкт-Петербурга Татьяна Щукина.

Конкурс прошел при поддержке Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Фаворитку этого года ожидает фотосессия от ЖХЛ и подарки от MASSKOTT.