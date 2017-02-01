В Реутове рассказали о приоритетах в работе по итогам обращения губернатора

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После итогового обращения главы Московской области руководитель Реутова рассказал о приоритетных направлениях в работе. В 2017 году Сергей Юров будет делать акцент на экономике и промышленности. Об этом сообщил телеканал "360".

"В обращении губернатор отдельно отметил наукограды, одним из которых является и Реутов. Для нас важно создание новых рабочих мест, использование каждого клочка городской земли на благо экономики, для создания новых предприятий. Для нас это приоритетная задача. Мы создали порядка 600 рабочих мест, планируем в этом году это число увеличить. Сегодня, благодаря поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области, решаем вопрос открытия технопарковой зоны, промплощадки, для нас это важнейший проект", — заявил Сергей Юров.

По словам главы Реутова, проектируется эстакада, чтобы решить вопрос транспортной доступности промышленной зоны. Решать задачи в сфере экономики, образования и здравоохранения будут вместе с жителями города.