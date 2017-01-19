В Подмосковье кандидаты в депутаты пройдут обучение в областном избиркоме

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представители политических партий, которые будут выдвигаться на выборы в Подмосковье, проходят обучение в областном избиркоме. Об этом сообщил телеканал "360".

Выборы в пяти подмосковных районах пройдут 26 марта. В городских округах Руза, Люберцы и Павловский Посад состоятся выборы Совета депутатов. В Красноармейске выборы Совета депутатов будут досрочными. Досрочно выбирать главу также будут и в городском поселении Родники Раменского района.

На базе Мособлизбиркома создали общественный консультативный совет региональных отделений партий. В него войдут не только представители партий, но и члены разных государственных и общественных структур. Работать на заседании совета кандидаты будут в качестве экспертов.