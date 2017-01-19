В Подмосковье на здравоохранение выделили более 148 млрд рублей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 148 миллиардов рублей выделено на финансирование здравоохранения Подмосковья в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы продолжим модернизацию отрасли. Почти пять миллиардов рублей выделили на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Завершим ремонты учреждений, которые начались в прошлом году, и отремонтируем 160 новых. На это выделили более четырех миллиардов рублей", — рассказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Также запланирована закупка 11 тысяч единиц оборудования на 2,6 миллиарда рублей.

Два приоритетных проекта в сфере здравоохранения касаются лечения онкозаболеваний и использования высокотехнологической медицинской помощи. Их запустят в 2017 году.