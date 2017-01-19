Такси в Подмосковье через пять лет перейдут на единую цветовую гамму

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Для такси Московской области установлена единая цветовая гамма. Об этом сообщил телеканал "360".

В Подмосковье установят единую цветовую гамму для всех такси. Автомобили будут белого цвета, сбоку в нижней части кузова должна присутствовать желтая светоотражающая полоса и темно-серая полоса. Через пять лет все автомобили перейдут на единую цветовую гамму.

"Модернизация такси обеспечит более высокий уровень безопасности и качества транспортных услуг, выделяя такси в транспортном потоке и в темное время суток", — рассказал заместитель главы подмосковного Минтранса Андрей Среднев.

Единый цвет позволит сделать узнаваемым бренд общественного транспорта Подмосковья. Известно, что автобусный парк "Мострансавто" и пригородные поезда используют аналогичную расцветку.