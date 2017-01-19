В Подмосковье около 70 семей получили ключи от квартир в ЖК "Малая Истра"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ключи от новых квартир в жилом комплексе "Малая Истра" в Подмосковье получили 70 семей. Об этом сообщил телеканал "360".

"Технология отработана, самый сложный этап мы прошли — это были инженерные сети. В данный момент, помимо двух домов, сдана вся инженерная структура поселка — это котельная, которая работает на весь комплекс. Также водозаборный узел, скважины работают, все в порядке, канализация — сделан сток в город, в очистные городские. Ливневые стоки тоже сделаны полностью. Самый сложный этап мы прошли", — рассказал руководитель строительства ЖК "Малая Истра" Дмитрий Волков.

Строительство двух домов в ЖК "Малая Истра" Московской области завершено. В новом году сдадут в эксплуатацию еще 12 многоквартирных домов. Следующий жилой дом госкомиссия примет в марте, а в январе в новые квартиры заселятся еще около 100 человек.

Два детских сада на 240 мест и школу на 1,2 тысячи учеников планируют построить на территории жилого комплекса. Позже появятся две поликлиники, спортивный комплекс с бассейном, малозальный кинотеатр и 17 спортивных площадок.

Жилье в новом ЖК можно приобрести по ценам эконом-класса.