В ЦДХ пройдет фотовыставка Анатолия Черкасова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Наедине" Анатолия Черкасова откроется в Подмосковье 20 января. Об этом сообщил телеканал "360".

Выставка расположится в московском Центральном доме художника на Крымском валу. Здесь будет представлено более 80 снимков Одинцовского района, которые мастер создавал более 10 лет.

"В экспозиции можно будет увидеть красоту русской природы, которая вдохновляет и восхищает самого автора", — рассказал глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов.

Фотоснимки Анатолий Черкасов сделал в технике платинотипии, в результате которой художник получил уникальные снимки.