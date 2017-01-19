В Подмосковье 14 тысяч верующих посетили Гремячий ключ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Верующие встретили праздник Крещения Господня на Гремячем ключе в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".

"На Гремячий ключ приехало около 14 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали более 200 сотрудников УМВД, МЧС, "Мособлпожспаса", "Медицины катастроф" и скорой помощи. Для автомобилистов была организована большая парковка", — рассказали организаторы празднования.

Гремячий ключ — легендарный источник и самый большой водопад Подмосковья. Ключ находится в Сергиево-Посадском районе Московской области, в 500 метрах южнее деревни Взгляднево. Его высота составляет почти 20 метров.

Гремячий ключ связан с именем преподобного Сергия Радонежского. Согласно легенде, водопад возник благодаря молитве преподобного Сергия.