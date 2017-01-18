В Подмосковье социальные объекты "СУ-155" завершат четыре новых застройщика

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В 2017 году сдадут восемь социальных объектов "Су-155" в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Три года назад новые инвесторы приступили к завершению строительства детских садов, школ, поликлиник и физкультурно-оздоровительного комплекса. Изначально 20 социальных объектов должна была сдать обанкротившаяся компания "СУ-155".

Компания Urban Group взялась за достройку 12 объектов, которые расположены в пяти районах Московской области. Застройщик уже завершил строительство детского сада на 120 мест с бассейном в Домодедово, два детских сада на 235 мест и школу на 900 учеников в Павшинской пойме Красногорского района. Кроме этого, компания планирует завершить строительство семи объектов в Павшинской пойме Красногорского района, в Одинцово, в Чехове и Долгопрудном.

Шесть недостроенных социальных объектов "СУ-155" в Долгопрудном завершит АО "ДУКС".

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в Павшинской пойме Красногорского района закончит компания "Москапстрой-ТН". Компания "Стройпромавтоматика" профинансирует строительство школы на 550 мест в Звенигороде.