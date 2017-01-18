Стали известны лидеры среди подмосковных пассажирских перевозчиков

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ООО "ЕТК" озвучила рейтинг перевозчиков по карте "Стрелка". Об этом сообщил телеканал "360".

По показателям ООО "ЕТК" лидирами по количеству транзакций являются пять транспортных компаний Подмосковья. На вершине рейтинга расположился ГУП МО "Мострансавто". Более 124 миллионов поездок они совершили по карте "Стрелка". На втором месте оказался перевозчик ГУП МО "Мособлэлектротранс", они осуществили более 5,7 миллионов поездок. Третье место занял ПАТО "ЛОБНЯТРАНС" — более трех миллионов поездок.

На счету МУП "Подольский троллейбус"" более 2,5 миллионов поездок по карте "Стрелка". МП "Химэлектротранс" замыкает пятерку лидеров — там пассажиры совершили более 2,4 миллионов поездок.

В январе этого года популярность карты "Стрелка" только возросла. Более 13 тысяч человек уже приобрели ее в новом году.

Карта имеет выгодную систему скидок, стоимость одной поездки составляет 31,65 рублей. В месяц пассажир может сэкономить от 7% до 35% от стоимости проезда.