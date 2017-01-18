Ученые из Дубны определяют загрязнение воздуха по мху

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые из Дубны собирают мох изо всех городов Европы и России. Об этом сообщил телеканал "360".

Проект Организации Объединенных наций "Чистый воздух" реализуется в российском наукограде. Активисты проекта собирают мох каждые пять лет, чтобы выявить степень загрязненности в городах.

Мох не имеет корней, поэтому все вещества получает только из воздуха. Методом нейтронной активации воздух исследуют по 40 показателям. Тяжёлые металлы, содержащиеся в растениях, переводят из стабильного состояния в активное при помощи специальных установок. По словам специалистов, это мощный аналитический метод.

На сегодняшний день самый чистый воздух — в Тверской области, а в Москве и Московской области атмосфера оставляет желать лучшего. Возле столицы концентрации вредных веществ максимальные.