В Подмосковье создадут проектные офисы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инновационные методы управления реализуют в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

В новом году для сотрудников ведомства Подмосковья создадут проектный офис. В нем будут работать специалисты из разных министерств. Благодаря такому подходу планируется улучшить систему в решении волнующих жителей задач.

"Предварительно в Московской области мы обсуждаем создание 76 проектов, которые должны быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С 2017 года каждый субъект РФ должен открыть проектные офисы. Новые показатели, по которым будут оценивать эффективность работы власти на местах, утвердят на первом заседании правительства в феврале. Промежуточные итоги будут подводиться ежеквартально.