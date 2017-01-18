В Лобне мужчина держит оленя во дворе многоэтажки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Олень Кузьма живет во дворе многоэтажки в Лобне Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Животное привезли из Мурманской области. Его хозяин Данила кормит северного гостя комбикормом, прошлогодней травой из-под снега и ягелем. Рогатый Кузьма живет в вольере на улице и чувствует себя прекрасно.

Каждый год Данила привозит одного или нескольких оленей из Мурманска. Таким необычным образом мужчина зарабатывает во время новогодних праздников, катая детей. После он увозит животных обратно.

Многие жители Лобни осуждают предприимчивого соседа. Они считают, что для дикого животного неприемлемо находиться в таких условиях. В администрации города заявили, что, согласно заявлению ветеринарных служб, ничего плохого в этом нет.