В Пушкинском районе Подмосковья утилизировали незаконную свалку

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жители обнаружили незаконную свалку в Пушкинском районе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Новый подрядчик свалил в огромную гору снег между лыжной трассой и лесным массивом.

"Снег, убранный с дорог, относится к бытовым отходам 5-го класса опасности. Когда он тает в несанкционированных местах, остается мусор и реагенты. Они вредят окружающей среде", — рассказал начальник 8-го территориального отдела Госадмтехнадзора Пушкинского района Подмосковья Андрей Царев.

В общей сложности было выброшено несколько десятков кубометров снега. Его утилизировали, а подрядчик должен заплатить штраф в сумме от 15 до 50 000 рублей.