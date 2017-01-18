В Подмосковье стартовал фотопроект "Бизнес в объективе"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подмосковном Доме правительства в Красногорске открылась фотовыставка "Бизнес в объективе". Об этом сообщил телеканал "360".

Фотовыставка начала работать во вторник, 17 января. Она расположилась на первом этаже Дома правительства. На снимках можно увидеть успешные бизнес-проекты, реализованные в регионе. В объективы фотокамер попали десятки предпринимателей из подмосковного региона.

В этом году областное правительство собирается продолжить поддерживать малый бизнес. На эти цели выделят более миллиарда рублей.

"Выставка — это отличная возможность обратить внимание на большие победы малых предприятий", — признались организаторы проекта.