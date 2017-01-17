На бани в Подмосковье в 2016 году потратили 300 млн рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. 300 миллионов рублей потратили на 17 бань в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".

В прошлом году они появились в рамках реализации губернаторской программы "100 бань Подмосковья". В эксплуатацию сдали только что построенные и реконструированные бани в Зарайском, Воскресенском, Сергиево-Посадском, Ленинском, Рузском, Орехово-Зуевском, Одинцовском, Щелковском, Клинском районах и городах Лобня, Дубна, Химки, и Дзержинский.

"Новые и реконструированные бани заработали благодаря частным инвестициям. В прошлом году, объем которых составил около 300 миллионов рублей. Бани доступны для всех жителей региона, независимо от их дохода и материального достатка. Также жители Подмосковья могут получить существенную скидку, если имеют социальные льготы и преференции", — рассказал глава Минпотребрынка Московской области Владимир Посаженников.

За три года действия губернаторской программы "100 бань Подмосковья" заработали 45 новых и реконструированных банных объектов. В этом году планируется открыть 21 баню.