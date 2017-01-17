Более 1,5 тысяч подмосковных ветеранов получат материальную помощь

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 1,5 тысяч подмосковных ветеранов получат единовременные пособия в связи с 73-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил телеканал "360".

Единовременную материальную помощь окажут ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Пособия в размере трех тысяч рублей ветераны получат к 27 января. Об этом стало известно 17 января на заседании правительства Московской области.

"В Подмосковье проживают 220 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и 1 320 ветеранов, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", — рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

По ее словам, средства для оказания материальной помощи выделят из областного бюджета. Помимо этого, в Подмосковье пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.

К 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Московской области проживало на 183 ветерана больше.