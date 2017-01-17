Более 440 тысяч жителей Московской области оплачивают газ через интернет

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 440 тысяч жителей Московской области платят за газ, используя интернет. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 2016 году в личном кабинете ГУП МО "Мособлгаз" зарегистрировалось 124 тысячи пользователей. Сейчас количество зарегистрированных абонентов увеличилось в 318 тысяч человек", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В "Личном кабинете клиента" жители Московской области оставляют заявки на присоединение к газовым сетям, заключают онлайн-договоры о подключении и отслеживают информацию о ходе их исполнения.

Жители Подмосковья активно используют сервис. Они просматривают информацию о состоянии своего лицевого счета, передают показания счетчика, оплачивают услуги газовой компании банковской картой без комиссии. Квитанции об оплате они также могут заполнить и распечатать.

"Личный кабинет" доступен и в виде приложения для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS. Сервис пользуется спросом у населения, потому что это удобно и не занимает много времени.