В Подмосковье на крещенских водоемах обнаружили более 200 нарушений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госадмтехнадзор проверит все крещенские водоемы в Подмосковье. В настоящее время там проводятся подготовительные мероприятия к празднованию Крещения. Об этом сообщил телеканал "360".

"На территории Московской области обустроят около 279 крещенских купелей. Они в ночь с 18 на 19 января будут находиться под контролем полиции, спасателей МЧС и медиков. Известно, что принять участие в обряде планируют почти 100 тысяч гостей и жителей Подмосковья. Вероятно, общины верующих обустроят дополнительные места для совершения праздничного ритуала", — рассказала руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

На данный момент ответственные лица получили за нарушения 188 предупреждений. Инспекторы назначили им около 20 штрафов. В настоящее время активно ведется работа по устранению выявленных инспекторами нарушений.

Для жителей Подмосковья обустроят около 200 парковок рядом с водоемами, оборудованными купелями.