Годовалые медвежата проходят карантин в подмосковном зоопитомнике

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Медвежата-близнецы проходят карантин в подмосковном зоопитомнике. Об этом сообщил телеканал "360".

Год назад братьев забрали от больной мамы-медведицы, которая не в состоянии была их кормить. Сейчас Белый и Серый находятся в Московском зоопарке. Они подросли и возмужали. Годовалые медвежата много играют, хорошо питаются и трепетно относятся друг к другу.

По международной программе обмена через месяц медвежат отправят в зоопарк Будапешта. Там братьев-близнецов разлучат, чтобы приучить к самостоятельной взрослой жизни.