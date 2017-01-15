В Подмосковье отметили международный день снега

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Истринском районе Подмосковья в честь Международного дня снега прошла лыжная гонка. В ней приняли участие более пятисот спортсменов из тридцати районов области, сообщил телеканал "360".

Согласно правилам, участвовать в гонке могли все желающие возрастом от шести лет. Кроме того, спортсмены могли прямо во время нее сдать нормы ГТО.

Международный день снега отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта. По замыслу организаторов праздник должен способствовать популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни.