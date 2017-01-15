В подмосковном Егорьевске открыли новую хоккейную арену

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В подмосковном Егорьевске состоялось торжественное открытие новой хоккейной площадки, которую построили по губернаторской программе "Наше Подмосковье", сообщил телеканал "360".

На новой арене будет тренироваться команда "Факел" — лидер первенства городского округа. Первая игра с участием команды прошла в день открытия площадки.

Строительство финансировалось на 90% из областного бюджета и на 10% из городского. Работы обошлись в 10 миллионов рублей.

Арена будет открыта для местных жителей в свободное от игр и тренировок время. Там планируют организовать каток. Летом на площадке установят ворота для мини-футбола и баскетбольные щиты, а также теннисный корт и баскетбольную площадку.

В ближайших планах властей города — реконструкция главного городского стадиона, построенного более 50 лет назад. На стадионе уложат новое футбольное поле из искусственного покрытия с подогревом, построят новые трибуны и сделают легкоатлетические дорожки.