В Каширском районе собрали в теплицах 3,5 тонн помидоров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В каширском районе в комплексе "Агрокультура групп" собрали первый урожай. 3,5 тонны томатов выращивали в теплицах, которые занимают 22 гектара. На 9,5 растут огурцы, на остальных — томаты и зелень, сообщил телеканал "360".

Комплекс гордится сортом "Т-34" — это российский гибрид помидоров. Также в теплицах выращивают и другие сорта, в том числе голландский "Торреро". В запуск первой очереди комплекса инвестировали два миллиарда рублей.

В дальнейшем планируется запустить вторую очередь теплиц, в строительство вложили три миллиарда рублей. После введения в эксплуатацию новых зданий на территории комплекса можно будет собрать 18 тысяч тонн огурцов и 4,5 тысячи тонн помидоров в год.

"Здесь пробный камень по сортам, по технологии производства помидор. Здесь крупноплодные помидоры, напротив — теплица еще 3 гектара, там помельче помидоры, но там большое количество сортоиспытаний. Высажено огромное количество помидор отечественных сортов, это сорта Гавриша Сергея Федоровича, которые мне больше всего нравятся и я планирую, что эти помидоры будут более урожайные, чем импортные. И, однозначно, более вкусные", — сказал руководитель проекта "Агрокультура групп" Алексей Семин.

Комплекс строился по самым современным технологиям. Производство оснащено необходимым компьютерным оборудованием. В теплицах установлены датчики и техника, позволяющие следить за температурным режимом и уровнем влажности.