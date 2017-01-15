Жители Шатурского района наколядовали сладостей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Жители села Пышлицы Шатурского района не забывают старинные традиции и каждый год во время святок колядуют. В этом году ряженые односельчане порадовали соседей песнями и прибаутками. Об этом сообщил телеканал "360".

Жители села готовятся к колядкам заранее. Они придумывают костюмы и репетируют программу выступлений. Режиссер Дома культуры Пышлиц Михаил Прушаков рассказал, что обычно односельчане угощают их сладостями.

"В основном это конфеты и печенье, а так всегда по-разному бывает. Сала хороший знатный шматочек нам положат, чтобы можно было покушать, и компоты заворачивают, банками отдают. По-всякому люди, кто во что горазд. И мы всему рады", — сказал Прушаков.

Колядующие заходят не только в жилые дома, часто их публикой становятся сотрудники организаций. Односельчане с удовольствием слушают программу ряженых и угощают их подарками.