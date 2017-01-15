Елка из 29 автомобилей украсила Истру

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Истре автомобилисты создали уникальную елку: для этого им понадобилось 29 автомобилей. Машины расположили так, что сверху видно огромную ель, сообщил телеканал "360".

"Чуть позже планируем еще одну постройку", — поделился организатор необычного мероприятия Андрей Шемятовский.

Шемятовский признался, что увидел подобное действо в интернете и решил сделать елочку со своими друзьями. На создание шедевра им понадобилось 1,5 часа, потому что машины постоянно застревали на нерасчищенном снеге.