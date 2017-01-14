Лыжная гонка имени чемпионки Лазутиной прошла в Одинцове

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лыжная гонка имени Ларисы Лазутиной прошла в Одинцове. Олимпийская чемпионка лично присутствовала на открытие второго тура Кубка Подмосковья, в котором принимают участие школьники. На этом этапе за призовые места поборолись 460 воспитанников детских спортивных школ, сообщил телеканал "360".

Юных спортсменов разбили на две возрастные категории, им предлагалось преодолеть дистанцию на 800 и 1,4 тысячи метров.

"Это влияет на популяризацию лыжного спорта. Именно после таких массовых соревнований мы видим большое количество записывающихся в лыжные секции и участвующих в соревнованиях", — объяснила директор Одинцовского парка культуры и отдыха Татьяна Шаршавицкая.

Второй этап лыжных гонок назвали в честь Лазутиной. Ее имя также носит парк в Одинцове, в котором прошли соревнования. Подготовка трассы началась в ноябре.

"Абсолютно с разных уголков Подмосковья сегодня приехали, хорошо, что спали морозы, я думаю все будет хорошо, увидим новые имена, фамилии. И будем за них болеть, конечно", — рассказала чемпионка.

Третий этап состоится в Химках 29 января. Финал пройдет в марте.