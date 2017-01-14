Незаконную свалку обнаружили в Подмосковье

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рядом с деревней Суханово Московской области обнаружена незаконная свалка. В ходе рейда инспекторы эконадзора задержали нарушителей, незаконно складирующих мусор, сообщил телеканал "360".

Задержаны шесть большегрузных автомобилей и два экскаватора. Возбуждено дело об административном правонарушении.

"Сейчас устанавливается собственник, и у него будет затребована вся документация, и в случае ее анализа или отсутствия уже будут приняты меры. Минимум — это административный штраф, и будет просчитан вред, нанесенный окружающей среде", — сказал государственный инспектор в области окружающей среды Московской области Илья Константинов.

Ранее в областное Министерство экологии неоднократно поступали обращение от местных жителей, которые жаловались на растущие горы отходов в деревне. Свалка заняла около двух гектаров земли. На этой площади складировали бытовой и строительный мусор.