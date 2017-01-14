Новое здание школы открыли в подмосковном Раменском

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В одной из школ города Раменское Московской области открыли новый корпус для учеников начальных классов. Благодаря этому 450 детей больше не будут учиться во вторую смену, сообщил телеканал "360".

"Островецкая школа наконец-то начнет учиться в одну смену. Количество учащихся здесь уже более тысячи, почти 40% обучались во вторую смену. Обеспокоены были родители, потому что, конечно же, обучение во вторую смену накладывает определенные трудности", — сказала председатель комитета по образованию администрации Раменского района Наталья Асеева.

Для детей в новом здании созданы все условия: есть пространство для игр, актовый и гимнастический залы, комната отдыха, кабинет психолога и даже собственный музей. Кабинеты школы оборудованы современной техникой.

Сейчас в районе строят дополнительный корпус к Ильинской школе №26. В этом году заложат пристройку ко второй гимназии.