Люберецких школьников проверят на употребление наркотиков

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2017 году школьников городского округа Люберцы проверят на употребление наркотиков. Проверкой займется управление образование совместно с работниками системы здравоохранения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Люберецкого городского округа Владимира Ружицкого.

Он сообщил, что проверка школьников начнется с января и завершится в мае. Ружицкий также пояснил, что диагностическое тестирование пройдет в два этапа: социально-психологический и профилактический.

Глава района напомнил, что в октябре прошлого года тестирование на наличие в крови наркотиков прошли 8 360 учеников 7-11 классов. Это составило 85% от общего числа школьников образовательных учреждений Люберец. Однако 10% учеников от тестирования отказались. Без уважительной причины от тестирования отказались 542 человека (примерно 5%).