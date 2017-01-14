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Новости Подмосковья

Сотрудники подмосковного МЧС определят причину обрушения дома в Дзержинском

22:0414.01.2017
520577
Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Брайдов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудников МЧС Московской области из Жуковского направили в Дзержинск для определения причин обрушения многоэтажного здания. Многие жители дома оказались запертыми в своих квартирах из-за падения несущих конструкций здания, сообщил телеканал "360".

"Это люди, которые могут дать нам правильную информацию: что мы будем делать с этим домом. Строители расскажут, что необходимо будет сделать", — прокомментировал ситуацию врио главы МЧС Нижегородской области Валерий Данилов.

Некоторым жителям приходилось выпрыгивать из окон, чтобы оказаться на свободе. Было принято решение полностью эвакуировать дом. Часть жителей разместили в актовом зале соседней школы, их обеспечили напитками и едой. Другие жильцы отправились к родственникам.

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Новости Подмосковья
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Denon Denon
    у нас обычно говорят о результатах когда дом упадет. А так мол полиция работает,не сидит. О результатах не узнаем точно.
    23:49
    14.01.2017
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  • Stopos
    Зачем переписывать бредни канала 360, какое обрушение дома? там появились трещины в стенах внутри дома, дом стоит и с виду не отличается от других, вы что жути-то нагоняете?
    04:05
    15.01.2017
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  • Левон Казарян в ответ пользователю Stopos(показатьскрыть)
    Stopos, чтобы страшнее выглядело. Надо было еще добавить ШОК и ЖЕСТЬ. А вообще, жypнaлюги так бaблo делают.
    08:55
    15.01.2017
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  • Sergey Smirnov
    Страно! А компетентны ли вообще давать Спасатели из Авиционно-Спасательного Центра мчс из г.Жуковского делать расследовать и давать официальные заключения о причинах обрушения строительных конструкций зданий? А есть ли такое у них вообще в задачах этого учреждения? Вот мчс-ссылки на их спасательные учреждения в г.Жуковском - central.mchs.ru/resources/ZHukovskij_ASC и www.mchs.gov.ru/document/375674 . Не компетенты там делать такие "экспертизы"! Так зачем про них тут писать? Ради излишнего пиара мчс-ведомства, что ли?
    Даже Пожарные России дают свои заключения только о причинах пожара и возгораний, а вовсе не по расчётам устойчивости зданий и сооружений при землетрясениях и карстовых провалах.
    Ну и зачем же ещё и жуковским Спасателям в г. Дзержинск приезжать то? И без них уже давно дзержинские Пожарные из мчс и из областной ПО всех эвакуировали!
    09:10
    15.01.2017
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  • Sergey Smirnov в ответ пользователю Левон Казарян(показатьскрыть)
    Левон Казарян, вообще то "журналюги" (как говорите ВЫ) в данном случае просто добавляют так и чрезвычайного пиара чрезвычайному ведомству.
    Вот сами посмотрите инфу где тот же самый нынешний главный (областной) эмчеэсник Данилов В.И. официально рассказывает о том кто там проводил работы и кто и где заседал по этому поводу. Что то там не видно про что то выполняемое жуковскими Спасателями - 52.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4717395 Значит, до них уже всё сделали!
    И заметьте сами как этот Данилов В.И. вообще обходит упоминаниями (умалчивает) о работе там дзержинских Пожарных: и из ГУ мчс и из областного управления ГОЧС и ПБ Нижегородской области. Пожарные то не только у него (в мчс) есть.
    Что ж поделать, неудивительно, ведь, сам Данилов В.И. вовсе не из Пожарных России, он то по образованию только танкист и эмчеэсник, а это вовсе не одно и тоже с Пожарными.
    09:37
    15.01.2017
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