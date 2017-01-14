Сотрудники подмосковного МЧС определят причину обрушения дома в Дзержинском

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудников МЧС Московской области из Жуковского направили в Дзержинск для определения причин обрушения многоэтажного здания. Многие жители дома оказались запертыми в своих квартирах из-за падения несущих конструкций здания, сообщил телеканал "360".

"Это люди, которые могут дать нам правильную информацию: что мы будем делать с этим домом. Строители расскажут, что необходимо будет сделать", — прокомментировал ситуацию врио главы МЧС Нижегородской области Валерий Данилов.

Некоторым жителям приходилось выпрыгивать из окон, чтобы оказаться на свободе. Было принято решение полностью эвакуировать дом. Часть жителей разместили в актовом зале соседней школы, их обеспечили напитками и едой. Другие жильцы отправились к родственникам.