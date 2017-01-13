Сотрудники Приокско-Террасного заповедника в МО подготовят экокроссворды

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники Приокско-Террасного заповедника подготовят сборник экологических кроссвордов, которые создадут по итогам завершившегося конкурса. Об этом со ссылкой на пресс-службу заповедника сообщил телеканал "360".

"В пятницу подведены итоги межрегионального конкурса экологического кроссворда "Растительный и животный мир Приокско-Террасного заповедника". По итогам конкурса лучшие работы будут изданы общим сборником", — сообщили в пресс-службе заповедника.

В конкурсе экологических кроссвордов поучаствовали 60 человек из Московской области, Краснодарского края и Череповца. Всех конкурсантов разделили на три возрастные группы. Победителю каждой из них вручили ценные призы и дипломы от Приокско-Террасного заповедника.