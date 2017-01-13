В Подмосковье отметят всемирный День снега

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. 15 января в Подмосковье пройдет всемирный День снега. Праздник направлен на популяризацию зимних видов спорта. Об этом со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщил телеканал "360".

Всемирный День снега начали отмечать в 2012 году. В этот день проходят состязания по различным зимним видам спорта. С идеей создания праздника выступила Международная федерация лыжного спорта.

"Праздник проходит под девизом "Насладиться, ознакомиться и испытать!". В этом году в Московской области день снега пройдет на территории СДЮСШОР "Истина". В программу соревнований войдут следующие виды испытаний: зимняя эстафета для всей семьи, полоса препятствий, бег на лыжах. Место: Московская область, Истринский район, деревня Головино, дом 89. Дата: 15 января. Время: 10:30", — сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

В прошлом году в подмосковном Дне снега поучаствовали более 500 человек из 30 районов Московской области. Участие в спортивном празднике могут принять все желающие.