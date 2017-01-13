Губернатор Подмосковья поздравил министра образования с Днем рождения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил министра образования РФ Ольгу Васильеву с днем рождения. Об этом сообщил телеканал "360".

"Уважаемая Ольга Юрьевна! Примите поздравления с днем рождения! Ваш профессионализм и активная научная деятельность вызывают большое уважение. Спасибо за внимание к Подмосковью. Желаю успехов в решении государственных задач в сфере науки и образования. Здоровья и всего самого доброго!", — написал губернатор Подмосковья в своем аккаунте в Instagram.

Глава Московской области также отметил, что профессиональная и научная деятельности Ольги Васильевой вызывают уважение. Воробьев поблагодарил Васильеву за уделяемое Подмосковью внимание.