Более 150 подмосковных маршрутов транспорта есть около ледовых катков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ГУП МО "Мострансавто" оборудовал для жителей Подмосковья более 150 маршрутов общественного транспорта, с помощью которых можно попасть на ледовые катки. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщил телеканал "360".

Наибольшее количество маршрутов общественного транспорта (23) проходят около МБУ ДЮСШ "Центр" в Сергиевом Посаде. На втором месте находится Автоколонна 1784 в Дмитрове (12 маршрутов), на третьем — каток в солнечногорском городском парке.

С помощью автобусов "Мострансавто" можно добраться до катков в Коломне, Мытищах, Егорьевске, Химках, Орехово-Зуеве, Электростали и некоторых других населенных пунктах.