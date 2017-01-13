В Московской области увеличили количество снегохранилищ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Количество снегохранилищ увеличили в Московской области из-за обрушившегося на регион снегопада. Об этом со ссылкой на пресс-службу заместителя подмосковного правительства Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

В подмосковных муниципалитетах оборудовали около 30 дополнительных мест для временного хранения снега, и теперь их число в регионе выросло до 278.

В некоторых муниципалитетах кроме мест для складирования снега работают специальные снегоплавильные установки. С их помощью можно избавиться от большого количества снега. Растаявшая вода попадает в системы водоотведения. Снегоплавильные системы работают в Дубне, Балашихе и Реутове, а также некоторых других муниципальных образованиях.