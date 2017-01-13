Мошенники похитили земельные участки в МО стоимостью 180 миллионов рублей

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Трех жителей Москвы и Московской области подозревают в хищении земли в Наро-Фоминском районе на общую сумму 180 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщил телеканал "360".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в Наро-Фоминском районе неизвестные лица совершили мошеннические действия, направленные на хищение земельных участков общей площадью более 230 тысяч квадратных метров стоимостью более 180 миллионов рублей", — отметила Волк.

Полиция уже задержала двух подозреваемых. Они находятся под домашним арестом. Еще одного человека объявили в розыск. Злоумышленники являются жителями столицы и Подмосковья.

"Злоумышленники подготовили подложные документы о праве пользования земельными участками, зарегистрировали право собственности, после чего распорядились ими по своему усмотрению", — добавила Волк.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".