В Чеховском районе Подмосковья частично сняли карантин по бешенству

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Карантин по бешенству сняли на нескольких территориях подмосковного Чеховского района. Постановление об этом подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

"Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 ноября 2016 года № 465-ПГ, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Чепелево сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области", — отмечается в постановлении губернатора от 30 декабря 2016 года.

Карантин по бешенству отменили около западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово. Также ограничение сняли на юге от границы Чеховского муниципального района до южной границы деревни Волосово и до западной границы деревни Панино.