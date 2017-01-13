С подмосковных дорог убрали 13 тысяч кубометров снега за сутки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Около 13 тысяч кубометров снега убрали за сутки с подмосковных дорог. Реагентами обработали около 10 тысяч километров автомобильного полотна. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Мосавтодора" сообщил телеканал "360".

"Дорожные службы, в оперативном управлении которых находится сеть региональных автодорог Московской области, за прошедшие сутки очистили и обработали реагентами около 10 тысяч километров покрытия. За указанный период вывезено порядка 12,9 тысячи кубометров снега", — рассказали в пресс-службе организации.

Исполняющий обязанности начальника "Мосавтодора" Дмитрий Масленников отметил, что ситуация на дорогах Подмосковья находится под контролем. Основное внимание уделяют магистралям, путепроводам, эстакадам и мостовым переходам.

Дмитрий Масленников рассказал также, что работы по очистке автодорог в Московской области продолжаются. Сотрудники "Мосавтодора" очищают полотно в несколько этапов.

В уборке автодорог участвуют сотрудники "Мосавтодора" и подрядных компаний. К работе привлекли 1,3 тысячи единиц специальной техники.