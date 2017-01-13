Заявку, касающуюся градостроительной сферы, можно будет подать онлайн в МО

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подать заявку, касающуюся градостроительной сферы, в Подмосковье можно будет онлайн. Об этом со ссылкой на руководителя Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислава Гордиенко сообщил телеканал "360".

На Гайдаровском форуме он выступил с докладом о работе Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). С начала этого года все услуги в сфере будут предоставлять с помощью интернета.

"Сокращаются сроки предоставления государственных услуг, повышается их качество. Создан механизм сопровождения инвестиционных проектов", — рассказал Гордиенко.

ИСОГД Подмосковья состоит из 100 информационных блоков. Инвесторам не нужно будет проходить различные инстанции. Для этого необходимо будет подать в МФЦ заявку в электронном виде. Также решить вопросы можно будет с помощью личного кабинета пользователя на сайте государственных услуг. Ответ специалисты также будут оформлять в электронном виде.