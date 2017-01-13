Андрей Воробьев поздравил работников печати с профессиональным праздником

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем российской печати журналистов, сообщил телеканал "360". Поздравление он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"С Днем российской печати, уважаемые журналисты! Ваша ежедневная работа помогает обеспечивать открытость власти, развивать диалог между гражданами и государством, адресно решать проблемы людей. Творческого вдохновения и удачи во всех добрых делах!", — написал Андрей Воробьев.

День российской печати начали праздновать в 1991 году. Это связано с выходом печатной газеты "Ведомости", которую основали по указу Петра I в 1703 году.