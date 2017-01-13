Минкульт Подмосковья объявил начало конкурса "Лучший по профессии"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство культуры Московской области сообщило о старте губернаторской премии "Лучший по профессии". Принять в нем участие смогут сотрудники организаций допобразования и учреждений культуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой сообщил телеканал "360".

Соискателей на звание лауреатов конкурса разобьют на несколько номинаций. Это "Лучший работник культурно-досугового учреждения", "Лучший работник библиотеки", "Лучший работник театра", "Лучший работник музея", "Лучший работник парка", "Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры", "Творческий прорыв" и "Лучший менеджер". Лауреатам вручат денежные призы в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

"Конкурс проводится в три этапа. На первом в Министерстве идет прием документов, на втором эти документы рассматривает конкурсная комиссия, на третьем участники, чьи документы были отобраны членами конкурсной комиссии, проводят презентацию своей деятельности", — отметила Косарева.

Заявки Министерство культуры будет принимать до 20 февраля. Соискатели должны будут предоставить соответствующие материалы.