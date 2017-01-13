В Одинцово пройдет этап подмосковных лыжных гонок имени Ларисы Лазутиной

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Этап подмосковных лыжных гонок на призы Ларисы Лазутиной состоится 14 января. Об этом сообщил телеканал "360". Мероприятие пройдет в Спортивном парке имени героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Кубок Московской области по лыжным гонкам, одним из этапов которого является гонка имени Ларисы Лазутиной, проходит более 10 лет. Каждому этапу организаторы присвоили имя выдающихся подмосковных лыжников.

Этап подмосковных лыжных гонок имени Ларисы Лазутиной — второй по счету. Пятикратная олимпийская чемпионка и Герой России будет присутствовать на соревнованиях лично. Победителям и призерам она вручит подарки.

Первый этап Кубка Подмосковья по лыжным гонкам, которому присвоили имя Николая Зимятова, прошел 4 января.