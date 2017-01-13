Более 5,5 тысяч коммунальщиков чистят дороги в Московской области

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Более 5,5 тысяч работников коммунальных организаций вышли на работы по очистке дорог от снега. Муниципальные службы Московской области работают в усиленном режиме. На регион обрушился сильный циклон. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства ЖКХ сообщил телеканал "360".

Специалисты используют для уборки снега почти 1,7 тысячи единиц специальной техники. Утром 13 января Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья провело совещание. На нем обсуждалась борьба с последствиями непогоды. Особое внимание на совещании уделили очистке от снега подходов к объектам социальной инфраструктуры, внутридворовых территорий и остановок общественного транспорта.

Для того, чтобы предотвратить появление наледи, на тротуары и пешеходные дорожки нанесут специальные средства.